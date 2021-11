Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 10/11/2021 16:39

Rio - Renato Gaúcho dificilmente começará o ano de 2022 no comando do Flamengo. De acordo com a TNT Sports, a tendência é que o treinador deixe o cargo mesmo que conquiste o título da Libertadores no próximo dia 27, contra o Palmeiras, no Uruguai.

Segundo o canal, as impressões internas sobre o trabalho do treinador são muito ruins, principalmente em relação aos tipos de treinamento. As propostas chegam a causar estranheza em alguns jogadores, acostumados com o futebol europeu.

Desde que chegou ao Flamengo, Renato comandou a equipe em 31 jogos. Foram 20 vitórias, sete empates e quatro derrotas. O técnico está muito pressionado pela torcida por conta do desempenho da equipe nos últimos jogos, e também pela eliminação na Copa do Brasil, para o Athletico-PR.