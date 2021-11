Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/11/2021 14:49

Rio - O comentarista René Simões, projetou o confronto do Flamengo contra o Palmeiras, no Centenário, no Uruguai, pela final da Libertadores. O ex-técnico do Fluminense e Botafogo afirmou no "Os Donos da Bola", da Band, que "se o Rubro-negro chegar para a final desta maneira, o Palmeiras pode atropelar".

“Primeiro, o Flamengo tem identificar a falha de comunicação dentro do clube, tem que sintonizar os planos. Tem gente falando em ‘AM’ e outras em ‘FM’. Depois disso, tem que focar na final da Libertadores, a equipe de Renato Gaúcho precisa se recuperar. Agora, antes de ir para o Uruguai, o Flamengo tem que realizar bons jogos de preparação. Isso porque, do outro lado, tem o Palmeiras, que está jogando bola", disse o comentarista René Simões no 'Os Donos da Bola'.



"O alviverde está se recuperando com boas partidas antes da finalíssima, seja moralmente ou fisicamente. Por outro lado, o Flamengo precisa reencontrar o equilíbrio da equipe. Não adianta poupar jogadores até faltar 2 jogos para a final. O Rubro-Negro precisa vencer, e vencer bem antes da grande final. Caso ao contrário, se chegar como está agora, o Palmeiras pode atropelar", concluiu.

Antes de encarar a Libertadores, o Flamengo enfrenta o Bahia, nesta quinta-feira, às 19h, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro ocupa a terceira colocação e soma 54 pontos na tabela do torneio.