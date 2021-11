Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 10/11/2021 14:06

Rio - A partida entre Flamengo e Bahia, válida pelo Campeonato Brasileiro, passou por uma mudança na arbitragem. A CBF divulgou que Vinicius Gonçalves Dias Araujo, de São Paulo, irá substituir André Luiz de Freitas Castro, de Goiás, que estava escalado para comandar o duelo que acontece na próxima quinta-feira, no Maracanã.

A escalação de André na partida havia irritado a diretoria do Flamengo, de acordo com informações do portal "globoesporte.com". Isso porque Atlético-MG e Palmeiras, principais concorrentes do clube carioca ao título do Brasileiro, vão contar com árbitros da Fifa em seus próximos compromissos do Brasileiro. Anderson Daronco (FIFA), do Rio Grande do Sul, será responsável por Palmeiras e Atlético-GO e Bráulio da Silva Machado (FIFA), de Santa Catarina, vai comandar Atlético-MG e Corinthians.

No entanto, apesar da mudança, Vinicius Gonçalves Dias Araujo também não é árbitro da Fifa. A última partida do Flamengo no Brasileiro causou irritação dos dirigentes com a arbitragem. O clube carioca ficou no empate por 2 a 2 e reclamou de dois lances polêmicos. O Rubro-Negro teve um suposto pênalti não marcado em Gabigol e de um impedimento que não houve envolvendo o mesmo atacante que sairia na cara do gol dos catarinenses.