Petkovic - Reprodução/SporTV

PetkovicReprodução/SporTV

Publicado 10/11/2021 17:56

Rio - O comentarista Petkovic, do Grupo Globo, criticou o desempenho do Flamengo sob o comando do técnico Renato Gaúcho, no "Tá na Área", na última terça. O ex-jogador do Rubro-negro afirmou que a arbitragem brasileira prejudicou em algumas partidas, mas ainda assim, o time "precisa melhorar muito".

"Tem os erros da arbitragem e tudo isso influenciou bastante. Isso é um papo a parte. Tem que tirar a performance do Flamengo de ontem. Eu acho que realmente baixou muito o nível de futebol. A partir de agora, tem que se tocar, virar a chave e admitir que precisa melhorar muito", disse o comentarista Petkovic no 'Tá na Área'.



"Todos os jogadores precisam melhorar. O Éverton Ribeiro está muito abaixo, inclusive foi expulso e é um jogador que eu nunca esperava que fosse ser expulso. Realmente, o Flamengo precisa melhorar porque já faltam menos de 20 dias para o jogo da Libertadores", concluiu.

Nesta quinta-feira, o Flamengo enfrenta o Bahia, nesta quinta-feira, às 19h, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro ocupa a terceira colocação e soma 54 pontos na tabela do torneio.