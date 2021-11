Ainda há uma cautela grande quanto ao retorno de Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/11/2021 09:00 | Atualizado 11/11/2021 09:05

Rio - O meia uruguaio Arrascaeta está próximo de renovar o seu contrato com o Flamengo , porém, de acordo com informações da jornalista Jaqueline Jesus, o atleta despertou interesse de um clube do futebol italiano que deseja frustrar os planos de permanência do meia no Rubro-Negro.

Apesar disso, Arrascaeta está próximo de ter seu contrato renovado. Após uma longa negociação, que começou em janeiro deste ano, a diretoria e o empresário do meia, Daniel Fonseca, começaram a falar a mesma língua e estão próximos de sacramentar a renovação do camisa 14 por mais três anos, com valorização salarial. O atual vínculo vai até dezembro de 2023, e o novo compromisso será até dezembro de 2026.

Daniel Fonseca se reuniu com Marcos Braz e Bruno Spindel, dirigentes do Flamengo, e deram mais um passo nas negociações para a renovação de contrato. Em contato com a reportagem, as duas partes falaram em tom de otimismo para a assinatura de Arrascaeta ainda este ano.