Arrascaeta e Diego Ribas - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Arrascaeta e Diego RibasFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 10/11/2021 18:00 | Atualizado 10/11/2021 19:34

Após acertar a renovação de Diego Alves, Diego Ribas e Filipe Luís (os três até dezembro de 2022), o Flamengo está mais perto de fechar a extensão de contrato de mais um importante do jogador do atual elenco: Arrascaeta.

Após uma longa negociação, que começou em janeiro deste ano, a diretoria e o empresário do meia, Daniel Fonseca, começaram a falar a mesma língua e estão próximos de sacramentar a renovação do camisa 14 por mais três anos, com valorização salarial. O atual vínculo vai até dezembro de 2023, e o novo compromisso será até dezembro de 2026.

Daniel Fonseca se reuniu com Marcos Braz e Bruno Spindel, dirigentes do Flamengo, e deram mais um passo nas negociações para a renovação de contrato. Em contato com a reportagem, as duas partes falaram em tom de otimismo para a assinatura de Arrascaeta ainda este ano.

O Flamengo e o agente de Arrascaeta não explicaram, porém, como o principal entrave durante as tratativas pela renovação, a compra ou não do percentual dos direitos econômicos do atleta que ainda pertencem ao Defensor do Uruguai, foi resolvido.

Durante esses meses de conversas, o representante do meia exigia que o Flamengo comprasse os 25% do atleta que ainda estão ligados ao time uruguaio. O clube, por entender que o momento financeiro não era para grandes investimentos, por conta da queda de receita ocasionada pela pandemia da Covid-19, não concordava com o pedido do empresário.

Fato é que a renovação de Arrascaeta está perto de ser fechada depois de quase um ano com muitas idas e vindas. A ver quando o jogador irá dar a canetada para que o clube comemore mais tempo do craque uruguaio no Ninho do Urubu.