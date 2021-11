Bruno Viana - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 08/11/2021 18:35 | Atualizado 08/11/2021 18:45

O Flamengo está definido para pegar a Chapecoense nesta segunda-feira, às 20h, na Arena Condá, com surpresa na escalação. Com dez desfalques, Renato Gaúco vai com uma equipe mista a campo para tentar os três pontos fora de casa.

No gol, Diego Alves, com desgaste físico, será substituído por Gabriel Batista. Na zaga, com David Luiz poupado, Renato optou por Bruno Viana no lugar do camisa 23, o que é uma surpresa, pois Léo Pereira é quem vem substituindo o experiente defensor no lado esquerdo do setor.

Na lateral direta, sem Isla, que se apresentou à seleção chilena, Matheuzinho foi o escolhido. Na lateral esquerda, o comandante manteve Ramon na vaga de Filipe Luís, lesionado. No meio de campo, João Gomes faz a "volância" com Arão, pois Andreas, suspenso, e Thiago Maia, com dores no pé esquerdo, são desfalques.

No ataque, ainda sem Arrascaeta, Renato mantém Michael, que vive grande fase, no time titular. A equipe, portanto, vai a campo com: Gabriel Batista; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Bruno Viana e Ramon; Arão, João Gomes, Everton Ribeiro, Michael, Bruno Henrique e Gabi.