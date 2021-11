Saldanha - Divulgação

Publicado 03/11/2021 22:15

O Bahia briga para fugir da zona de rebaixamento e não vive uma situação financeira confortável, mas, mesmo assim, se dá o luxo de recusar boas propostas financeiras por jogadores que não estão nos planos da diretoria para o primeiro semestre de 2022. Trata-se do atacante Matheus Saldanha, de 22 anos, que está emprestado ao JEF United Chiba, da Segunda Divisão do Japão.

Matheus Saldanha tem contrato com o Bahia até junho de 2022 e está cedido ao time japonês até 31 de dezembro deste ano. Por contrato, o JEF United Chiba, caso queira ficar com o atleta de forma definitiva, precisa desembolsar 1,5 milhões de dólares, cerca de 8,2 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos.

A questão é que o JEF United Chiba entende que Matheus Saldanha não fez uma temporada que justificasse tamanho investimento. Então, os japoneses autorizaram um agente brasileiro a conversar com a diretoria do Bahia para negociar um valor menor do que a da opção de compra estabelecida no contrato de empréstimo.

Então, os japoneses, cientes que o vínculo de Saldanha com o Tricolor vai até junho de 2022 (ou seja, fica liberado para assinar pré-contrato a partir de janeiro), liberaram o representante brasileiro a fazer a seguinte proposta ao Bahia: 300 mil dólares à vista + 200 mil dólares em 2022, por 50% dos direitos econômicos, totalizando 2,7 milhões de reais.

O Bahia, mesmo com dificuldades financeiras em 2021 e ciente que pode perder o atacante de graça em 2022, não aceitou a oferta e pediu 500 mil dólares à vista, o que não foi aceito pelos japoneses.

Após a negativa do Bahia, o JEF United Chiba fez mais uma proposta essa semana: 350 mil dólares à vista e 150 mil em 2022, por 60% dos direitos econômicos, totalizando os mesmos 2,7 milhões de reais, mas com um montante maior na primeira parcela, que seria paga no ato da finalização da operação.

O Bahia, novamente, recusou a oferta da equipe japonesa e reafirmou que deseja receber 500 mil dólares à vista por 50% dos direitos econômicos do atleta. Em contato com a reportagem, Guilherme Bellintani, presidente do Tricolor, ressaltou:

"Os valores de aquisição estão no previstos no contrato dele (Saldanha)".

Neste ano, Matheus Saldanha disputou 27 jogos pelo JEF United Chiba, marcou três gols e deu uma assistência. Em 2020, o jovem atacante fez a sua melhor temporada ao jogar 34 partidas, fazer três gols e dar três assistências.