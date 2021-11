Coluna do Venê

Governador do Amazonas se reúne com Flamengo e coloca Arena da Amazônia à disposição para jogos do time

Wilson Lima esteve presente na Gávea, sede oficial do Rubro-Negro, nesta sexta-feira, conversou com Reinaldo Belotti e ainda tratou de implantação de projetos sociais do clube em Manaus

Publicado há 3 dias