Publicado 29/10/2021 17:51 | Atualizado 29/10/2021 17:56

O Flamengo não divulgou oficialmente, mas o Departamento Médico, alvo de críticas pelo excesso de lesões, sofreu uma alteração recentemente. O fisiologista Lucas Albuquerque, que estava no Rubro-Negro há cinco anos, pediu para se desligar e se despediu no dia 28 de setembro rumo ao Vilafranquense Fut SAD, de Portugal. Em seu lugar entrou Pedro Menezes, escolhido por Márcio Tannure.A opção não caiu muito bem entre os demais profissionais da comissão técnica. O principal motivo é que o novo fisiologista demonstra pouco conhecimento técnico na área e ainda está em processo de aprendizagem, segundo relato de pessoas que trabalham com o novo profissional no Flamengo.O novo fisiologista, inclusive, já foi funcionário e prestou serviço na empresa particular de Marcio Tannure, a "PrimeSculp Med&Spa", localizada em um luxuoso Shopping do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, Pedro Menezes tem registros no local, com direito a foto com o maior ídolo do Flamengo, Zico, e agradecimento na legenda a Marcio Tannure, quem o indicou meses depois para trabalhar no Rubro-Negro.O entendimento no Ninho do Urubu é que a troca realizada por Marcio Tannure fez com que o nível de conhecimento da equipe de fisiologia caísse de forma drástica. Os demais profissionais entendem que o cargo exige uma pessoa com mais experiência no ramo.Pedro Menezes, embora tenha um bom currículo no aspecto acadêmico, nunca havia trabalhado em clube anteriormente, a não ser na categoria de base do próprio Flamengo, após indicação de Marcio Tannure, mas ficou pouco tempo e foi desligado no início da pandemia da Covid-19, em 2020, e retornou recentemente, após novo convite de Tannure.Na rede social da clínica, o último registro de Pedro Menezes foi no dia 24 de fevereiro. A reportagem entrou em contato com o atendimento da "PrimeSculp Med&Spa", e a funcionária garantiu que o fisiologista não trabalha mais no local.A chegada dele ao cargo de fisiologista principal do elenco profissional do Flamengo criou mal-estar no Ninho do Urubu e foi interpretada por muitos como se Marcio Tannure quisesse colocar "pessoas da sua confiança", mas sem enxergar o que seria melhor para o dia a dia do clube. Muitos acreditam que um novo profissional deveria ter sido contratado no mercado, alguém com grande experiência no futebol.Essa não foi a primeira indicação de Marcio Tannure que criou mal-estar no Ninho. A chegada do preparador físico Rafael Winicki, que também nunca havia trabalho com futebol anteriormente, em outubro de 2020, rende dúvidas e brincadeiras entre os profissionais do CT até hoje.