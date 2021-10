Governador do Amazonas Wilson Lima (PSC) - Divulgação

Publicado 29/10/2021 20:21

O Governador do Amazonas, Wilson Lima, marcou presença na Gávea, sede oficial do Flamengo, e conversou com Reinaldo Belotti, CEO do clube. Dois assuntos foram pautas, segundo apurou a reportagem. O primeiro foi que Wilson colocou a Arena da Amazônia à disposição, caso o Rubro-Negro queira mandar jogos no local. Mas, na conversa, ficou claro que a situação epidemiológica, condicionante para realização de eventos, teria que ser seguida.

Outro assunto no bate-papo foi a implantação de projetos sociais do clube em Manaus. Vale ressaltar que o Flamengo possui o “Jogaremos Juntos”, o “Campo dos Sonhos” e trabalhos comunitários em parceria com a Organização das Nações Unidas e o Governo do Catar.

O prefeito de Autazes, Andreson Cavalcante, também acompanhou o governador na sede da Gávea. Na loja oficial do Flamengo que tem na sede, ambos tiraram fotos com Neguinho da Beija-Flor, carnavalesco conhecido mundialmente.