Publicado 29/10/2021 19:04

O Flamengo finalizou a preparação para pegar o Atlético-MG neste sábado, Às 19h, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. A partida, chamada de "decisão antecipada", contará com o retorno de um jogador que está há muito tempo sem disputar uma partida: Piris da Motta.

O volante estava no Departamento Médico tratando um problema no Tendão de Aquiles do tornozelo direito, mas se recuperou, treinou normalmente, está apto e o técnico Renato Gaúcho quer tê-lo no duelo com o Galo.

Piris da Motta não entra em campo desde 14 de julho, quando ficou um minuto em campo diante do Defensa y Justicia, pela Libertadores. De lá para cá, o paraguaio ficou no Departamento Médico e alternava a rotina entre campo e academia.