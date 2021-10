David Luiz - Foto:Marcelo Cortes/Flamengo

David LuizFoto:Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 29/10/2021 22:35

O Flamengo ainda não divulgou a lista de relacionados para pegar o Atlético-MG, mas a reportagem já apurou algumas informações sobre os atletas convocados para o duelo deste sábado, às 19h, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Piris da Motta, como já informado, retorna após três meses ausente. Por outro David Luiz, mesmo recuperado de grave lesão na coxa esquerda, continuará como desfalque.

O camisa 23 treina normalmente com o grupo há quase uma semana. Mas, como o jogo contra o Atlético-MG será uma "decisão" e tende a exigir bastante da parte física dos atletas, a comissão técnica entende que pode ser um risco colocar o experiente zagueiro neste confronto.

O "erro" cometido ao colocar David Luiz após cinco meses sem jogar e apenas uma semana de preparação no Ninho do Urubu serviu de aprendizado para a comissão técnica e o Departamento Médico do Flamengo, preferem ter cautela com o defensor, que tem histórico de lesão preocupante ao longo da carreira.

Após o Atlético-MG, o Flamengo encara o Athletico, na Arena da Baixada, no dia 2, Por ser grama sintética, a tendência é que David Luiz não volte neste duelo. A expectativa para o retorno de David Luiz para o jogo do dia 5, diante do Atlético-GO, no Maracanã.