03/11/2021

O Flamengo tem sofrido com muitas lesões musculares no segundo semestre de 2021. Porém, além dos problemas físicos, o técnico Renato Gaúcho também precisa lidar com a falta de sorte. Como o treinador divulgou na coletiva de pós-jogo diante do Athletico, na terça-feira, Kenedy, apesar de ter sido relacionado para pegar o Furacão, não entrou em campo pois estava com o tornozelo inchado.

Após a declaração de Renato Gaúcho, os torcedores rubro-negros se perguntaram nas redes sociais: "como Kenedy se machucou mesmo sem entrar em campo?". A reportagem do Jornal O Dia apurou que o camisa 33 sofreu entorse em um dos tornozelos no treino de segunda-feira, quando o atacante foi bloquear um chute do jogador da equipe adversária no coletivo, a bola bateu na ponta do pé, e o tornozelo "virou".

Mesmo lesionado, Kenedy embarcou para Curitiba, fez tratamento intensivo e chegou a participar do aquecimento, mas voltou a sentir dores no local e avisou a Renato Gaúcho que não aguentaria entrar em campo. O Departamento Médico do Flamengo havia dado aval para o atleta ficar no banco de reservas.

Vale ressaltar que, até o momento, o Flamengo não divulgou de maneira oficial a lesão sofrida por Kenedy. O único comunicado do clube foi feito por Renato Gaúcho, em entrevista coletiva.

"Muito simples. As pessoas têm todo o direito de perguntar, mas não têm as informações nossas aqui. Kenedy estava com tornozelo inchado. Então, eu não tinha o Kenedy no banco."

Nesta quarta-feira, Kenedy fez apenas tratamento no local da dor e não participou da atividade com os demais companheiros no campo. Lesionado, ele é, portanto dúvida, para pegar o Atlético-GO na sexta-feira, às 21h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. Além dele, Arrascaeta, Pedro, Diego e Filipe Luís também estão entregues ao DM e sem prazo para retornar aos jogos.