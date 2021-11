Kenedy - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 03/11/2021 18:34

O Flamengo se reapresentou nesta quarta-feira, após o empate com o Athletico, e iniciou a preparação para pegar o Atlético-GO na sexta-feira, às 21h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. A boa notícia é que mais uma vez David Luiz treinou com o grupo e deve seguir o planejamento de retornar à equipe diante do time goiano.

Rodrigo Caio, desfalque nos dois últimos jogos, diante do Atlfético-MG e Athletico, também tem boas chances de voltar na sexta-feira. Vale ressaltar que o camisa 3 e David Luiz são considerados os titulares na zaga do Flamengo, que vem sendo preenchida por Gustavo Henrique e Léo Pereira.

A má notícia do dia é que Kenedy, com entorse no tornozelo, não foi a campo e fez apenas tratamento na parte interna do Ninho do Urubu. O atacante viajou para o jogo contra o Athletico machucado e, por isso, não entrou em campo, embora estivesse relacionado e no banco de reservas, após aval do Departamento Médico do clube.

Arrascaeta, Diego Ribas, Filipe Luís e Pedro são outros atletas que estão entregues ao Departamento Médico e não têm prazo de retorno ao time.