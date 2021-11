Diego Alves, Diego Ribas e Filipe Luís - Divulgação

Diego Alves, Diego Ribas e Filipe LuísDivulgação

Publicado 04/11/2021 21:33 | Atualizado 04/11/2021 21:34

Agora é sem volta. O goleiro Diego Alves, o meia Diego Ribas e o lateral Filipe Luís já assinaram o novo contrato com o Flamengo, e o clube deu entrada na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a Ferj, no dia 27 de outubro, no registro dos novos compromissos dos três atletas.

A "Geração 85", como Diego Alves, Diego Ribas e Filipe Luís são conhecidos no Ninho do Urubu, tinha contrato com o Flamengo até dezembro deste ano, mas a diretoria se adiantou e, antes do fim da temporada, conseguiu acordo com as três partes e encaminhou a renovação em outubro, restando apenas a assinatura, o que já aconteceu, mas o clube não divulgou de maneira oficial.

No caso de Diego Alves, a publicação no BIRA, no sistema da Ferj, a publicação saiu nesta quinta-feira, por volta das 12h30. A mesma situação envolvendo Diego Ribas, que já teve a publicação divulgada no sistema da Ferj. A renovação de Filipe Luís já foi protocolada, e a publicação deve sair nesta sexta-feira.