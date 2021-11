César durante treinamento no Ninho do Urubu - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 04/11/2021 15:01

O Flamengo encaminhou a renovação de Diego Alves, Diego Ribas e Filipe Luís. Os três, inclusive, já assinaram o novo contrato, válidos até dezembro de 2022. Porém, há um outro jogador que tem o vínculo chegando ao fim e que vive clima de incerteza no clube. Trata-se de César.

O goleiro tem vínculo com o Flamengo até 30 de abril de 2022 e, portanto, está livre para assinar pré-contrato com outra equipe desde 1º de novembro. César ainda não sabe se terá o compromisso renovado pela diretoria e, paralelamente, está nos trâmites finais para conseguir um passaporte europeu, o que facilitaria uma ida para algum time do Velho Continente.

No Flamengo, César sabe que a sua situação é delicada porque, além de ter perdido espaço no clube (atualmente é a quarta opção no gol rubro-negro, ficando atrás de Diego Alves, Gabriel Batista e Hugo Souza), ele tem um custo mensal alto. Para ter o goleiro no elenco, a diretoria desembolsa, pelo menos, R$ 150 mil, valor do salário CLT do jogador.

Recentemente, os empresários de César se reuniram com dirigentes do Flamengo. Uma das pautas foi a continuidade (ou não) do goleiro no time. A cúpula rubro-negra quer esperar o fim da temporada para depois tomar uma decisão sobre o assunto.

Com 29 anos, César chegou ao Flamengo em 2010 para o time sub-20, após se destacar pela categoria de base do Sendas. O goleiro, entretanto, nunca foi considerado titular absoluto. A sua melhor temporada no Rubro-Negro foi em 2018, quando disputou 18 partidas. Na ocasião, ele chegou a barrar Diego Alves, causando um grande desconforto entre o camisa 1 e Dorival Júnior, então treinador do time.

Em 2021, César seria emprestado ao Atlético-GO, mas o goleiro sofreu uma grave lesão no joelho, precisou passar por cirurgia, e a ida para o time goiano não foi sacramentada.