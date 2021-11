Oyama - Vitor_Silva

Publicado 09/11/2021 21:07

Perto de sacramentar o retorno à Série A, o Botafogo precisará resolver algumas pendências no elenco de jogadores que se destacaram em 2021, mas estão emprestados e não pertencem ao clube. É o caso do volante Oyama, que está cedido pelo Mirassol ao Alvinegro até o fim da Série B.

Pelo menos até o momento, o Botafogo ainda não se movimentou nos bastidores para resolver a situação de Oyama, pelo menos foi o que garantiu Edson Antônio, presidente do Mirassol. Em contato com a reportagem, o mandatário da equipe paulista garantiu que em nenhum momento o Alvinegro iniciou negociação para tentar a permanência do volante em General Severiano.

"Até o momento, ninguém do Botafogo. Ninguém mesmo. Achamos o atleta (Oyama) muito importante e com uma bonita história aqui (Mirassol). Queremos tê-lo para a disputa do Paulistão, mas também vamos entender se ele receber uma proposta de algum clube da Série A e queira topar o desafio. Mas até o momento nenhum contato do Botafogo."

Luís Oyama tem 24 anos e iniciou a sua trajetória no futebol pelo próprio Mirassol, em 2015. Passou por Atibaia e Ponte Preta, ambos por empréstimo, antes de chegar ao Botafogo no início deste ano.

Pelo Alvinegro, Oyama disputou 27 partidas, fez dois gols e deu duas assistências, além de boas exibições com o time carioca. O contrato dele com o Mirassol vai até maio de 2023 e há um valor de opção de compra estabelecido no empréstimo ao Botafogo, mas o montante não foi revelado à reportagem.