Renato Gaúcho, técnico do Flamengo - Cléber Mendes

Renato Gaúcho, técnico do FlamengoCléber Mendes

Publicado 09/11/2021 20:14

O técnico Renato Gaúcho, pelo o que indicou a reapresentação do elenco nesta terça-feira, continuará tendo uma grande lista de desfalques para o duelo do Flamengo com o Bahia na quinta-feira, às 19h, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Após ter dez desfalques no empate com a Chapecoense, na última segunda-feira, o comandante rubro-negro não deve ter jogadores importantes na partida contra o Tricolor baiano. A reportagem do Jornal O Dia apurou a situação dos atletas que se encontram no Departamento Médico; veja!

Diego Alves: Ficou na academia e não deve jogar na quinta;

David Luiz: Treinou normalmente e deve retornar na quinta;



Filipe Luís: Fez fisioterapia no campo. Desfalque na quinta;



Diego: Treinou 100% com o grupo. Deve retornar;



Thiago Maia: Fez parte da atividade com o grupo. Dúvida para quinta;

Kenedy: Fez fisioterapia e depois trabalhos na academia. Não deve voltar na quinta;



Arrascaeta: Fez fisioterapia e depois trabalhos na academia. Sendo preparado para dia 27, data da final da Libertadores;



Pedro: Fez fisioterapia no campo e depois trabalhos na academia. Sendo preparado para dia 27, dia da decisão da Libertadores.

Além disso, Everton Ribeiro, suspenso, e Isla, convocado À seleção chilena, também serão ausências na quinta-feira. O Flamengo finaliza a preparação em treino nesta quarta-feira, quando Renato Gúcho definirá a equipe titular.