Hugo SouzaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/11/2021 18:59 | Atualizado 10/11/2021 19:35

O Flamengo finalizou a preparação para pegar o Bahia nesta quinta-feira, às 19h, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão. Para este confronto, Diego Alves será novamente preservado, por conta de um desgaste físico acentuado, mas o substituto do camisa 1 no treino desta quarta-feira surpreendeu a todos. Renato Gaúcho escolheu Hugo Souza para ficar no time titular.

A mudança no gol é por um motivo especial, segundo apurou a reportagem. A ideia de Renato Gaúcho é dar rodagem aos jogadores que não estão recebendo oportunidades nos últimos jogos. Diante da Chapecoense, o treinador fez o mesmo com Bruno Viana, ao escalá-lo na vaga de David Luiz e não Léo Pereira.

Hugo Souza foi um dos destaques do Flamengo na conquista do Brasileirão de 2020, mas perdeu espaço ainda com Rogério Ceni, que via em Gabriel Batista um goleiro melhor para escalar por conta da jogada com os pés. Com Renato Gaúcho, essa será a primeira vez que Neneca entrará em campo.

A última vez que Hugo Souza entrou em campo foi no dia 4 de maio, quando entrou no segundo tempo da partida contra a LDU, ainda na era Rogério Ceni. De lá para cá, o goleiro focou nos treinamentos, perdeu percentual de gordura, se destaca em treinamentos e ficou apenas no banco de reservas.