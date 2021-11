Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 11/11/2021 10:00

Rio - O Atalanta, clube da Itália, que está disputando a Liga dos Campeões, estaria interessado em dois jogadores do Flamengo. De acordo com jornalista da BandNews, Bernardo Ramos, representantes do clube europeu estiveram no Rio de Janeiro para analisar dois jovens atletas do elenco rubro-negro: João Gomes e Matheuzinho.

De acordo com informações do jornalista, os funcionários do Atalanta vieram assistir o clássico entre Flamengo e Fluminense. Apesar o lateral-direito entrou em campo. Além deles, o clube italiano também teria interesse em Riquelme, jogador do Vasco. Apesar disso, nenhuma oferta foi feita.

Matheuzinho possui contrato até 2025 com o Flamengo. A multa do lateral-direito é no valor de 70 milhões de euros (R$ 441 milhões) para o exterior. O volante João Gomes também tem seu vínculo se encerrando em 2025. Porém, por conta da concorrência no meio-campo, sua saída para o futebol do Oriente Médio esteve perto de ser fechada, negócio que acabou emperrando nos momentos finais.