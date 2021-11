RENATO GAÚCHO - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

RENATO GAÚCHO - Foto: Marcelo Cortes / FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/11/2021 15:53

Rio - O meia Andreas Pereira chegou ao Flamengo no meio da temporada e em pouco tempo conquistou o coração dos torcedores do clube carioca. Revelado na base rubro-negra, o meia Hugo Gomes atuou ao lado do atual titular de Renato Gaúcho no Mundial Sub-20 realizado na Nova Zelândia. Em entrevista ao portal da "ESPN", o atual jogador do Rio Ave, de Portugal, rasgou elogios a Andreas

"O Andreas é um molecão! A gente dava muita risada. Eu não o conhecia, mas passei a conhecê-lo e convivemos por dois meses. É super gente boa, um coração gigante mesmo e sempre tentava ajudar. Estava sempre sorrindo e é um cara muito aberto. Trata todo mundo muito bem e tem uma educação excepcional", afirmou.

Atual titular do Flamengo, o meia pertence ao Manchester United. Nascido na Bélgica, mas filho de pais brasileiros, o jogador construiu toda a sua formação no futebol europeu. Na opinião de Hugo, isso é uma vantagem do titular de Renato Gaúcho.



"É um jogador excepcional, um craque. Ele é diferenciado, bate escanteio com a direita e com a esquerda. Finaliza muito bem e é um cara muito elétrico, não quer perder dividida, quer ganhar tudo. Ele viveu a carreira na Europa e tem uma base muito boa de entendimento do jogo e isso só tem a agregar. Eu vejo os jogos do Flamengo, e ele tem se saído muito bem. Merece tudo que está vivendo. Vai dar muitas alegrias para a torcida", disse.