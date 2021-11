Quatro jogadores do Flamengo estão em lista - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 11/11/2021 14:00

O Flamengo definiu a programação da viagem ao Uruguai para a final da Libertadores, que acontece no dia 27 de novembro. A delegação viajará para Porto Alegre, onde realiza uma sequência de dois jogos contra Internacional e Grêmio. Assim, diretamente da capital do Rio Grande do Sul, o Fla ruma a Montevidéu. A informação foi dada primeiramente pelo site "ge".



O Flamengo enfrenta o Internacional no dia 20 de novembro (sábado), no Beira-Rio. Na sequência, encara o Grêmio, na Arena do Grêmio, no dia 23 (terça-feira).



Vale lembrar que o regulamento da Libertadores prevê que os finalistas realizem os treinamentos de quinta e sexta-feira na cidade da decisão, ou seja, em Montevidéu (URU).

Antes da competição continental e da sequência de jogos em Porto Alegre, contudo, o Flamengo ainda tem outros compromissos no Brasileirão. Na noite desta quinta-feira, às 19h, o Rubro-Negro mede forças contra o Bahia.