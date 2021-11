RENATO GAÚCHO - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/11/2021 13:04

Rio - O Flamengo vai ter mais um desfalque na partida desta quinta-feira contra o Bahia, no Maracanã. O zagueiro Rodrigo Caio vai ser preservado do duelo que será válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo deverá entrar em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, David Luiz e Ramon (Renê); Diego Ribas, Thiago Maia, Andreas, Michael, Bruno Henrique e Gabigol.

Em terceiro lugar no Brasileirão, o Flamengo vai em busca de um resultado positivo para não permitir que o Atlético-MG aumente ainda mais a sua distância na liderança do torneio. Atualmente, o Galo tem 14 pontos de vantagem, mas tem dois jogos a mais que o clube carioca.