Camisa rubro-negra do Flamengo para 2023 - Reprodução/Footheadlines

Camisa rubro-negra do Flamengo para 2023Reprodução/Footheadlines

Publicado 11/11/2021 17:45

Rio - Especializado em uniformes de clubes de futebol, o site Footheadlines publicou nesta quinta-feira imagens das supostas camisas 1 e 2 do Flamengo para 2023, que devem ser lançados entre abril e maio daquele ano. Tanto o Rubro-Negro quanto a Adidas, fornecedora de material esportivo, não confirmaram a veracidade.

A camisa principal, a rubro-negra, tem como novidade a falta de marcas d'água, que estiveram presentes nas últimas três versões do uniforme. Desta vez, as listras vermelhas e pretas seriam grossas e estariam presentes nas mangas. Em destaque, as tradicionais listras da Adidas na cor branca, lembrando a camisa da seleção alemã em 2014.

Já a camisa 2, branca, é repleta de mudanças. Listras em degradê de preto para vermelho são a maior novidade. Escudo do Flamengo, logo da Adidas e patrocínio master seriam estampados em dourados.

Veja as imagens abaixo:

Camisa branca do Flamengo para 2023 Reprodução/Footheadlines

Camisa rubro-negra do Flamengo para 2023 Reprodução/Footheadlines