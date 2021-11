Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Divulgação

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoDivulgação

Publicado 11/11/2021 18:55

Rio - Renato Gaúcho decidiu mandar uma equipe praticamente toda reserva a campo na noite desta quinta-feira, contra o Bahia, no Maracanã. De acordo com o repórter Eudes Júnior, do SporTV, a decisão de poupar titulares teve o aval do presidente Rodolfo Landim.

A decisão se deu por conta do cenário difícil para a conquista do título brasileiro pelo Rubro-Negro. O time de Renato entrará em campo a 14 pontos do líder Atlético-MG, apesar de ter dois jogos a menos.

Renato decidiu escalar o Flamengo com Hugo: Rodinei, Gustavo Henrique, David Luiz e Ramon; Diego, Andreas, Thiago Maia, Vitinho, Kenedy e Gabigol