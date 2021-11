Rony e Felipe Melo durante treino do Palmeiras - César Greco/Palmeiras

Publicado 11/11/2021 18:29

Rio - O Palmeiras conseguiu resolver todas as pendências de Felipe Melo com a Justiça uruguaia e poderá contar com o volante na final da Libertadores, contra o Flamengo, no próximo dia 27, em Montevidéu. O jogador precisaria prestar depoimento por causa de uma briga generalizada após uma partida contra o Peñarol, em 2017, mas o problema foi contornado. A informação é do jornalista Sebas Giovanelli.

Um dos principais aliados do Palmeiras para solucionar a questão foi o Alejandro Balbi, advogado e presidente do Nacional-URU, maior rival do Peñarol. As diretorias do Verdão e do Nacional têm bom relacionamento e as torcidas são historicamente ligadas.

O episódio que causou todo o imbróglio de Felipe Melo com a Justiça uruguaio aconteceu após uma vitória de 3 a 2 entre o Alviverde e o Peñarol, em Montevidéu. Na ocasião, houve uma confusão generalizada no gramado e o volante acertou um em Matías Mier, jogador do adversário.

Com tudo quase tudo resolvido, Felipe Melo não terá problemas para enfrentar o Flamengo na decisão da Libertadores. Ainda assim, há possibilidade dele precisar prestar esclarecimentos sobre o ocorrido assim que chegar aos Uruguai.