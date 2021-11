Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/11/2021 21:03

Em um duelo com muita polêmica, três expulsões e três gols , Flamengo bateu o Bahia no Maracanã, por 3 a 0, e segue vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Gabigol, que fez o seu milésimo pelo Rubro-Negro, Michael e Andreas Pereira.

No primeiro tempo, o Flamengo teve a maior parte da posse de bola durante toda a etapa inicial, mas pouco ameaçou Danilo Fernandes. O gol veio em pênalti de Gabigol, aos 26 minutos, bastante contestado pelo Bahia. Thiago Maia lançou Diego na área, e o camisa 10 dominou e tentou uma bicicleta, mas foi travado. O árbitro marcou pênalti por toque no braço de Conti.

O VAR entretanto, chamou o árbitro para verificar o lance no vídeo. Após três minutos, o pênalti foi confirmado. O Bahia se revoltou com a decisão, com direito ao técnico Guto Ferreira gritando e debochando na beira do campo. Nas redes sociais, o perfil do Tricolor ironizou: "O árbitro que foi alterado ONTEM marcou um pênalti desse em que NINGUÉM acha que 'tava' certo além dele. Vontade de largar o futebol, véi."

O presidente Guilherme Bellintani também não esperou o jogo acabar e fez críticas à arbitragem: "O futebol brasileiro virou um escândalo, um assalto, um absurdo. Fechem as portas. Terceiro jogo seguido com erro afrontoso contra o Bahia. Vergonhoso, indisfarçável. Querem rebaixar o Bahia? Eu imagino porque. Mas não vão conseguir."

Na cobrança de pênalti, Gabigol deslocou Danilo Fernandes, jogou no canto esquerdo e marcou o milésimo gol com a camisa do Flamengo em menos de três anos.

Depois disso, o jogo perdeu intensidade, com o time baiano um pouco mais ofensivo, mas também sem capacidade para criar. Aos 41, o cenário piorou para o Bahia. Matheus Bahia fez falta em Kenedy no meio-campo, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Na volta do intervalo, os jogadores do Bahia ameaçaram não retornar para a disputa do segundo tempo, mas foram alertadores que o clube poderia tomar punições.

Apesar de estarem em campo, os jogadores tricolores foram muito mal. E, logo aos 12 minutos, o Flamengo conseguiu ampliar o marcador, com Michael, que entrou na vaga de Kenedy, que saiu com dores no tornozelo. Vitinho recebeu na direita, invadiu a área e cruzou para Michael, na pequena área, completar para o gol.

Aos 17, mais um lance polêmico. Diego Ribas se irritou com uma cotovelada de Rossi em lance, se dirigiu ao atacante e o colocou as duas mãos no pescoço do adversário. O árbitro, com a ajuda do VAR, decidiu expulsou os dois atletas.

Após o lance entre os dois brigões, a partiu caiu de qualidade, com um Bahia, já cambaleado e com pouco poder de reação. O Flamengo, com ampla vantagem no placar, apenas tomava conta da partida e administrava o marcador. Mas, apenas do resultado positivo, a equipe de Renato Gaúcho mostrava muita desorganização tática.

Porém, os quase 9 mil torcedores presentes no Maracanã, não se importavam com a organização e tiveram a chance de comemorar mais um gol. Aos 43, Andreas Pereira avançou pelo meio sem marcação, abriu espaço e finalizou rasteiro de canhota, da entrada da área. A bola foi no canto esquerdo, sem chance para Danilo.

Com a vitória, o Flamengo está na terceira posição e chegou a 57 pontos, ficando a 11 do líder Atlético-MG. O próximo duelo é com o São Paulo, domingo, no Morumbi, às 16h, pela 32 rodada do Brasileirão. O sonho pelo tri ainda está vivo.