Renato GaúchoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 11/11/2021 22:00

O técnico Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva após a vitória do Flamengo sobre o Bahia. Apesar de ter chances matemáticas para tentar o título do Brasileirão, a maioria das perguntas foi voltada à decisão da Libertadores, no dia 27, no Uruguai, contra o Palmeiras.

Com muitos jogadores sendo poupados nos duelos do Brasileirão e, consequentemente, o Flamengo não demonstra um grande futebol nos confrontos. Porém, para Renato Gaúcho, a preocupação dos rubro-negros é em vão.

"No próximo dia 27 o torcedor vai ver aquele Flamengo que está acostumado a assistir, podem ficar tranquilos. Nós temos pessoas competentes e a gente faz reunião todos os dias. Essa preocupação, o torcedor não precisa ter. Torcedor, fica tranquilo que no dia 27 vocês vão ver aquele Flamengo que estão acostumados."

O atual treinador também relembrou que Jorge Jesus, que teve passagem vitoriosa em 2019 pelo Flamengo, disputava apenas duas competições no Flamengo.

"Quando o Jorge Jesus foi campeão ele estava disputando só duas competições."