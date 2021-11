Rio de Janeiro,(RJ), 25.07.2021 - FUTEBOL / FLAMENGO X SÃO PAULO - Partida entre Flamengo e São Paulo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Flamengo e São Paulo jogam pela 13ª rodada do Campeonato brasileiro Serie A no Estádio Maracanã neste domingo . Foto: Fábio Costa/Ag. O Dia - Fábio Costa/Ag.O Dia

Publicado 12/11/2021 19:05

O assunto "arbitragem" está dando o que falar no Brasileirão 2021. Nesta sexta-feira, Leonardo Gaciba foi demitido e não é mais responsável pela Comissão de Arbitragem da CBF. No meio desse furacão, a entidade escolheu o dono do apito para o duelo entre São Paulo e Flamengo, no domingo, às 16h, pela 32ª rodada do torneio: Leandro Vuaden.





Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)



Árbitro Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Árbitro Assistente 2: Jose Eduardo Calza (RS)