Publicado 12/11/2021 18:06

Rio - Casagrande analisou os momentos distintos vividos por Flamengo e Palmeiras. Na opinião do comentarista, o Verdão está mais preparado do que o Rubro-Negro para a disputa da decisão continental.

“Futebol do Flamengo contra o Bahia foi (nota) 6.5. O adversário que vai enfrentar na final da Libertadores está com nota 9 nos últimos jogos. Palmeiras já está preparado para jogar uma final de Libertadores. O que o Abel tem que fazer é torcer para ninguém se machucar. O Renato está atrasado no desenvolvimento do Flamengo. Ainda está para alcançar um nível técnico de competição que o Palmeiras está”, disse Casão durante o "Seleção SporTV".

“Não vai ser uma coisa simples (engrenar) porque o Arrascaeta não joga há muito tempo e vai ter pouco para fazer o time jogar. O lado psicológico, da motivação, se resolve rápido. O que vai faltar, se ele não acelerar, é a segurança das jogadas em campo. O Palmeiras faz jogadas no automático e as coisas acontecem. Os jogadores do Flamengo ainda vão precisar alcançar esse patamar para um jogo de igual com o Palmeiras. Para o dia 27, o futebol do Flamengo está atrasado”, completou.