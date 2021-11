Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/11/2021 15:50

O atacante Gabigol é considerado o maior ídolo da história recente do Flamengo. Não é para menos: além dos títulos de expressão conquistados no clube, o atacante ainda consegue colecionar marcas importantes no Rubro-Negro. A última proeza foi conseguir fazer 100 gols pelo clube.

Nesta sexta-feira, Gabigol concedeu entrevista à FlaTV, canal oficial do Flamengo. O camisa 9 não escondeu a alegria de vestir a camisa rubro-negra e tranquilizou a torcida ao dizer que não pensar em deixar o Rubro-Negro.

"Eu aprendi a amar o Flamengo. É um lugar que realmente me vejo ficando por muito tempo. Não pretendo me mudar."

Gabigol chegou ao Flamengo em janeiro de 2019 por empréstimo da Inter de Milão, da Itália. Após uma temporada vitoriosa, o Rubro-Negro investiu 16,5 milhões de euros para contratar o atacante de forma definitiva. O contrato dele com o clube vai até dezembro de 2024.