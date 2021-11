Flamengo tem pênalti polêmico marcado - Reprodução

Flamengo tem pênalti polêmico marcadoReprodução

Publicado 12/11/2021 16:14

Rio - A CBF divulgou, na tarde desta sexta-feira, o áudio do VAR durante a revisão do pênalti polêmico marcado para o Flamengo contra o Bahia, na última quinta, no Maracanã. Nele, o árbitro Vinícius Gonçalves diz ter visto a bola bater no bíceps do zagueiro Conti.

"Eu vejo um bloqueio com a mão, mais alto que ombro. Eu vejo pegar na mão", relatou Vinícius.

"Recomendo revisão porque a bola bate no peito do jogador e vai no braço. O braço que está aberto não tem toque, está ok?", respondeu Elmo Alves Resende Cunha, responsável pelo VAR.

"Parei no ponto de contato quando a bola bate no peito e segue no braço. No braço que está esticado para cima não tem toque com a mão na bola, tá ok?", disse o árbitro de vídeo após a chegada do juiz ao monitor.

"Eu vejo a bola pegar no bíceps dele, está vendo? Tem outra câmera?", questiona Vinícius.

"Ela bate no peito e vai no bíceps", rebate Elmo.

"Concordo com o que você fala, mas ele está em uma ação de bloqueio. Ele corre o risco, e pega no braço. Vou manter a penalidade, está bom?", finalizou Vinícius.

Na cobrança, Gabigol marcou o primeiro gol do Flamengo na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia.