RENATO GAÚCHO - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/11/2021 15:06

Rio - Renato Gaúcho surpreendeu a todos ao elogiar o árbitro da partida entre Flamengo e Bahia, na última quinta-feira, no Maracanã, mesmo após o pênalti polêmico marcado a favor de sua equipe. Durante o programa "SportsCenter", da ESPN, o comentarista Gustavo Zupak detonou a atitude do treinador, que reclamou da arbitragem quando o Rubro-Negro foi prejudicado no confronto com a Chapecoense.

"Tem que ser muito cara de pau pra falar isso [elogiar o árbitro após um erro]. E o Renato foi cara de pau num nível que poucas vezes eu vi em uma entrevista coletiva, muito dissimulado. Cara de pau mesmo. Falou que arbitragem foi excelente e que não teve tempo para ver o lance, mas lá em Chapecó ele teve tempo, né? Hoje, por um acaso, ele teve que ir ‘levar a vó no jiu-jitsu’ e arbitragem foi excelente. É um cara de pau sem limites", disse o jornalista.

"É um erro nosso esperar que o Renato peça justiça, ele tinha vantagem. Ele quer se dar bem, é o retrato do brasileiro. Se eu me dei bem, excelente. Se eu me dei mal, esse VAR é uma vergonha. E além de falar mentira, né? O VAR não marca pênalti, ele recomenda ao árbitro olhar o lance. É assim que funciona, quando o VAR recomenda e o árbitro checa e muda de ideia, não é porque o VAR marcou, é porque o árbitro checou. Então Renato fala as mentiras que ele costuma falar nas entrevistas. Dessa resposta pra baixo, pouco me interessou a coletiva do Renato porque o nível é muito baixo, a gente tira pouca coisa de conteúdo. Agora, falar que a arbitragem foi excelente, é muito cara de pau", completou.