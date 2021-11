Revelado pelo Flamengo, Djalminha deixava os adversários desnorteados com seus dribles desconcertantes e passes milimétricos com a perna esquerda - Reprodução

Publicado 12/11/2021 13:17

Rio - Djalminha, ex-Flamengo, revelou que quase apanhou por cobrar pênaltis com "cavadinha" ao longo de sua carreira. Em entrevista ao podcast "PodPah", o ex-jogador revelou que sua postura na hora da cobrança irritava os adversários.



"Fui o primeiro a fazer a 'cavadinha' no Brasil, mas já tinha visto. Não lancei essa parada. Se não tiver coragem, não pode bater desse jeito. E eu treinei antes de fazer. A primeira vez que eu vi, foi o Vialli [atacante italiano]. Eu ainda era júnior do Flamengo e comecei a treinar desse jeito. Aí, quando eu subi no Flamengo, ainda não tinha moral, aí não quis inventar de bater pênalti assim. Aí, fui para o Guarani, já tinha moral, e fui bater um pênalti contra o Inter, o Goycochea, que era pegador de pênalti. 'Ah, vai ser nesse aí'", declarou.

"Deu repercussão de todos os jeitos: positiva e negativa: goleiro querendo me bater, Luxemburgo falando que humilhava o adversário. Falei para ele que o objetivo era fazer o gol e que, se eu perdesse, estava na minha conta. Não era brincadeira. O Goycochea não ficou bravo. Quem ficou bravo foi o Ivan, que era da Portuguesa Santista e o Rossi, do Milan. Eu bati, eles não gostaram, ameaçaram vir para cima, mas eu não dei ideia", completou.