Andreas Pereira tem se firmado como um dos destaques do Flamengo - Alexandre Vidal

Andreas Pereira tem se firmado como um dos destaques do FlamengoAlexandre Vidal

Publicado 12/11/2021 14:09 | Atualizado 12/11/2021 14:16

Rio - Na última quinta-feira (11), o Flamengo bateu o Bahia pelo placar de 3 a 0 no Maracanã com uma escalação alternativa comandada por Renato Gaúcho. Apesar de nomes que não são considerados titulares, o Rubro-negro soube aproveitas suas chances, foi superior e venceu com tranquilidade a equipe do Nordeste.

Retornando após cumprir suspensão no jogo contra a Chapecoense, Andreas Pereira foi um dos poucos titulares que iniciou a partida. Atuando improvisado mais à frente por conta da ausência de Everton Ribeiro, o camisa 18 deu números finais ao placar no Maracanã e garantiu os três pontos para o Flamengo.

Após a partida, o meia falou sobre ter sido utilizado mais uma vez fora da sua posição de preferência.

"Eu acho que todo mundo sabe da minha posição, o professor Renato sabe também, eu jogo ali pra ajudar a equipe. Onde o Renato falar pra jogar eu vou jogar. Então quero pensar na equipe, e eu vou ajudar sempre a equipe. Se o Renato falar pra jogar em qualquer posição, eu vou jogar. Ele sabe minha posição, sabe onde posso render e nas outras posições vou dar o meu melhor também", disse o meia do Flamengo.

O Rubro-negro volta a campo no próximo domingo (14), contra o São Paulo, fora de casa, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão.