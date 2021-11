Flamengo venceu o Bahia nesta quinta-feira - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/11/2021 15:53

Rio - A esperança respira por aparelhos, mas o Flamengo ainda tem chance de ser campeão brasileiro. De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, as possibilidades do Rubro-Negro faturar o Tri continuam em 2% após a vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, nesta quinta-feira (12). Favorito, o líder Atlético-MG tem 96% e o Palmeiras, também 2%.

Já a vaga no G-4, que garante classificação direta à fase de grupos da Libertadores, é praticamente certa. Tanto Flamengo quanto Palmeiras têm 99% de chance de ficarem entre os quatro primeiros, e o Atlético-MG tem 100%. Abaixo deles, vêm Fortaleza (53%), Corinthians (22%), RB Bragantino (19%), Internacional (5%), Fluminense (1%), Athletico-PR (1%) e América-MG (1%).

Para o G-6, que pode virar até G-9 e garante vaga na primeira fase da Libertadores, o site não calcula as possibilidades. O número de classificados pelo Brasileirão vai depender dos campeões da Libertadores, da Sul-Americana e da Copa do Brasil.

Já para rebaixamento, nenhum clube carioca corre risco. A Chapecoense já está rebaixada matematicamente, e quem também corre grande perigo são Sport (95%), Grêmio (86%) e Juventude (62%), atuais ocupantes da zona. Também com risco estão Bahia (17%), Santos (11%), São Paulo (8%), Ceará (7%), Atlético-GO (6%), Cuiabá (6%), América-MG (1%) e Athletico-PR (1%).