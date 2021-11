Flamengo não sofreu gols com David Luiz em campo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/11/2021 19:25 | Atualizado 12/11/2021 19:28

Rio - Até os rubro-negros que não acreditam mais no título têm um bom motivo para reforçar torcida do Flamengo contra o São Paulo neste domingo (14), às 16h, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o time de Renato Gaúcho tentará quebrar uma escrita que nem mesmo a campanha avassaladora de 2019, com Jorge Jesus, conseguiu encerrar: vencer o Tricolor Paulista no Morumbi, tabu que completou dez anos no dia 2 de outubro.



A última vitória na casa do São Paulo aconteceu em 2011, sob comando de Vanderlei Luxemburgo e um "quarteto dos sonhos" com Ronaldinho Gaúcho, Deivid, Thiago Neves e Renato Abreu. Os dois últimos marcaram os gols do triunfo por 2 a 1 — Dagoberto descontou. Desde então, foram sete derrotas, três empates.



A lembrança mais recente do estádio, no entanto, é das melhores possíveis. Apesar do revés por 2 a 1, o Flamengo sagrou-se bicampeão brasileiro seguido e fez do gramado do Morumbi o palco para a comemoração, apesar dos portões fechados ao público por causa da pandemia da covid-19. No primeiro turno deste ano, o Mais Querido já encerrou uma sequencia de nove jogos sem vencer o Tricolor com uma goleada por 5 a 1, no Maracanã. Agora, o objetivo é quebrar o tabu e manter vivo o sonho do Tri.

Depois de poupar boa parte dos titulares na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, Renato Gaúcho terá de volta Rodrigo Caio, Willian Arão e Everton Ribeiro. Seguem fora Diego Alves, Arracaeta e Pedro, enquanto Filipe Luís é dúvida. Embora já tenha admitido as poucas chances de título, a tendência é que o treinador leve a campo o que tem de melhor para diminuir a distância para o líder Atlético-MG, que é de 11 pontos — o Fla tem um jogo a menos.

Já o São Paulo, na 14ª posição, luta para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe está a cinco pontos do Juventude, o primeiro dentro do Z-4, mas tem um jogo a mais. Por outro lado, o Tricolor está invicto há nove rodadas no Morumbi, com quatro vitórias e cinco empates.