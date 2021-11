Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 13/11/2021 12:42

João Lucas (lateral-direito) - Assim como Pepê, João Lucas foi para o Cuiabá, porém o lateral ainda pertence ao Flamengo. O empréstimo expira em dezembro deste ano Alexandre Vidal/Flamengo Rio - O lateral João Lucas, atualmente emprestado pelo Flamengo ao Cuiabá, pode se transferir para Europa em breve. Segundo o jornalista Jorge Nicola, a Fiorentina está de olho no jogador, que tem se destacado no Brasileirão pelo Dourado, e pode fazer uma proposta em breve.

João Lucas tem contrato com o Flamengo até a metade de 2022, mas o clube estuda estender o vínculo no caso de uma possível transferência. Atualmente, o Rubro-Negro possui 60% dos direitos econômicos do atleta.

Mesmo que não seja negociado com a Fiorentina, dificilmente João Lucas será reintegrado ao Flamengo. Para a lateral, o Rubro-Negro já conta com Isla, Matheuzinho, que cresceu muito de produção em 2021, além de Rodinei.