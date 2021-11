Flamengo X Chapecoense -08-11-2021 - Campeonato Brasileiro - Foto - Alexandre Vidal - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 13/11/2021 16:57

Rio - Ex-técnico do Athletico-PR, Antônio Oliveira analisou os principais elencos do futebol brasileiro, Na opinião do português, que exaltou o trabalhou de seu compatriota Jorge Jesus, o Flamengo não é quem tem o melhor grupo do futebol brasileiro.

“Claramente competência. Não tenho outra palavra pra classificar o trabalho de grande qualidade que Jorge Jesus fez no Brasil em um tão curto espaço de tempo. Ele conseguiu acima de tudo, e eu acho que isso é uma grande valência dele e de todos nós que interpretamos e conseguimos identificar aqui o que é o futebol brasileiro. E o futebol brasileiro é recheado de talento. De talento enorme. Portanto, eu acho que se existe talento no futebol sobre o ponto de vista individual, é no Brasil. O que nos competem como treinadores é congregar esse conjunto de indivíduos talentosos em uma organização muito forte. E aí foi claramente aquilo que Jorge Jesus fez. Conseguiu fazer aquilo que muitos outros não estão conseguindo com um grupo", disse Antônio à ESPN.

"Portanto, é conseguir ter um grupo de grandes jogadores. Na minha opinião, o Flamengo não tem o melhor elenco do Brasil. Consegue ter os melhores, ou pelo ou menos os 13, 14 melhores jogadores do Brasil, que é completamente diferente. Tal qual o Atlético Mineiro também tem na minha opinião 12, 13 jogadores. Na minha opinião o plantel mais equilibrado e mais forte pra mim vai continuar sendo o Palmeiras. Mas isso é uma opinião muito, muito própria. Agora, através da sua liderança forte, das suas convicções, da sua capacidade de gerir grupos, e que não é fácil gerir grupos e egos dentro de uma equipe como é o Flamengo", completou.