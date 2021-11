Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Divulgação

Publicado 14/11/2021 13:22

Pedro Inácio Reprodução Rio - O Flamengo acertou neste sábado a contratação do lateral-esquerdo Pedro Inácio, de apenas 16 anos, que estava no Jabaquara-SP. Ele assinou um contrato profissional com o time carioca por duas temporadas.

Segundo o canal "Flazoeiro", Pedro chega inicialmente para integrar a equipe sub-16 do Rubro-Negro. Ainda neste ano, ele disputará com a camisa do Flamengo a Caju’s Summer Cup e Aldeia Cup.

Visto como um jovem promissor, Pedro Inácio já teve passagens pelas categorias de base de Palmeiras e Cruzeiro.