Atropelo do Flamengo em cima do São Paulo de Ceni rende memes na Web; veja!

Rio - O Flamengo não tomou conhecimento e atropelou o São Paulo, na tarde deste domingo, no Morumbi. O Rubro-Negro venceu por 4 a 0, com gols de Gabigol, Bruno Henrique e dois de Michael, que se tornou artilheiro isolado do Brasileiro.

Após a partida, torcedores rubro-negros lotaram a Web com memes. O principal alvo, claro, foi Rogério Ceni, ex-treinador do time carioca e que atualmente comando o São Paulo. Confira os melhores memes!

