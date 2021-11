Renê, lateral do Flamengo - Divulgação

Publicado 14/11/2021 19:01

Após a vitória do Flamengo sobre o São Paulo por 4 a 0, no Morumbi, o técnico Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva. O treinador foi questionado sobre a escalação de Renê entre os titulares na vaga de Filipe Luís. O comandante rubro-negro explicou que está seguindo uma programação realizada há alguns dias para poder dar ritmo de jogo a alguns atletas.

"Nós temos três grandes laterais. É seguir a nossa programação e ao planejamento. Eu tenho que ter o plano A, B e C. Eu não sei o que vai acontecer até o dia 27. A ideia é dar ritmo de jogo para todo mundo."

Ausente nos últimos duelos por conta de uma lesão muscular, Filipe Luís está recuperado e deve retornar no próximo jogo do Flamengo, que será contra o Corinthians, na quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.