Michael - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 15/11/2021 12:10 | Atualizado 15/11/2021 12:12

Rio - Em grande fase pelo Flamengo, Michael não tem planos de deixar o Flamengo. De acordo com informações do portal "Diário do Fla", o jogador, de 25 anos, não deverá aceitar possíveis ofertas que podem chegar ao clube carioca no ano que vem.

De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, Michael deverá receber ofertas de clubes do chamado "Mundo Árabe". O fato do atacante não ser considerado um "medalhão" como Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol faz com que exista a possibilidade dele deixar o Rubro-Negro, mesmo sem uma proposta com um patamar muito alto.

Mesmo que uma oferta do Mundo Árabe tenha valores altíssimos, o atacante não coloca o dinheiro em primeiro lugar, prioriza a família e se sente bem no Rio de Janeiro. Michael teve depressão quando chegou ao Flamengo. Venceu a doença com ajuda dos jogadores e hoje entende que o melhor lugar para sua carreira é seguir no clube carioca.

O atacante, de 25 anos, chegou ao Flamengo no ano passado, após ter sido um dos destaques do Brasileiro de 2019. Após um primeiro ano irregular e um começo de ano promissor, Michael passou a viver um grande momento, depois da chegada de Renato Gaúcho. Em 2021, ele atuou em 57 jogos, fez 18 gols e deu dez assistências.