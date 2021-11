Flamengo e Palmeiras decidem Libertadores - Reprodução

Publicado 15/11/2021 13:45

Rio - Faltam apenas 12 dias para a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, porém, de acordo com informações do jornal uruguaio "Ovación", uma mudança de última hora pode afetar as torcidas dos clubes brasileiros. De acordo com a publicação, o estádio Centenário tem boas chances de receber lotação máxima no confronto.

De acordo com a publicação, as autoridades uruguaias devem liberar 100% da capacidade de público para o duelo. A decisão estaria nas mãos do Ministério da Saúde e da Secretária Nacional do Esporte e deverá ser anunciada na próxima terça-feira.



Até o momento, a final no Uruguai poderá receber 75% da capacidade total do estádio. A possível flexibilização se deve principalmente por conta da situação mais tranquila do combate à pandemia no país, que tem uma média móvel de duas mortes e menos de 200 casos de infecção no intervalo de sete dias.



Flamengo e Palmeiras buscam o terceiro título da Libertadores. Os dois clubes são os últimos dois campeões e se enfrentam em final única que acontecerá na capital do Uruguai no próximo dia 27.