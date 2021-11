Matheus Gonçalves e Petterson fizeram os dois primeiros gols do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 15/11/2021 18:49

Rio - Um dia depois de golear o São Paulo no Brasileirão, o Flamengo voltou a atropelar o Tricolor, desta vez no sub-17, e faturou a Copa do Brasil da categoria. No Raulino de Oliveira, em Volta Redondo, o Garotos do Ninho aplicaram 3 a 0 no time paulista e, com 6 a 1 no placar agregado, conquistaram o título inédito da competição.

Já campeão brasileiro sub-17, a promissora geração do Flamengo comandada por Petterson, Matheus França, Matheus Gonçalves, Victor Hugo e Matheusão entrou em campo como favorita e não decepcionou. No Morumbi, vitória de virada por 3 a 1 e, diante de milhares de rubro-negros em Volta Redonda, goleada por 3 a 0.

A vantagem que já era grande antes do apito inicial ficou ainda maior quando o zagueiro Ythallo, do São Paulo, parou contra-ataque de Matheus França com falta, recebeu o segundo amarelo e foi expulso logo aos 22 minutos. Daí em diante, começou a festa da garotada do Ninho do Urubu. Aos 28, Matheus França deixou Matheus Gonçalves na boa para abrir o placar.



Mais leve, o Flamengo deslanchou. Aos 38, Petterson levou a bola até a linha de fundo, finalizou sem ângulo por entre as pernas do goleiro Leandro e ampliou o marcador. Dois minutos depois, Matheus Gonçalves deixou Vitor Hugo cara a cara com Leandro para decretar a goleada ainda no primeiro tempo.