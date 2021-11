Nunes, ex-atacante do Flamengo - Arquivo O Dia

Nunes, ex-atacante do FlamengoArquivo O Dia

Publicado 15/11/2021 16:40

Rio - Um dos heróis do título do Mundial de Clubes de 1981 pelo Flamengo, com direito a dois gols na final contra o Liverpool, o ex-atacante Nunes confia no time comandado por Renato Gaúcho para conquistar o bi. Durante transmissão ao vivo da 'FlaTV', canal oficial do Rubro-Negro no YouTube, para comemorar os 126 anos do clube, o Artilheiro das Decisões exaltou o elenco atual.



— Nós estamos prontos para ser campeões do mundo novamente, só depende da gente. Flamengo tem um time maravilhoso, não tem o que mexer nesse time. Só fazer uns três jogos antes da Libertadores para entrosar e chegar lá e ganhar novamente, estamos torcendo — falou o histórico camisa 9 da Gávea.



No dia em que é comemorada a fundação do Flamengo, Nunes esteve na companhia de alguns dos ídolos que participaram da maior glória da história do clube, como Adílio, Raul, Andrade e Lico. Ele aproveitou para relembrar a conquista do Mundial de 1981 com uma goleada por 3 a 0 sobre o Liverpool, da Inglaterra.

— Queria parabenizar o Flamengo. Aquele time nosso era maravilhoso, a gente se entendia só pelos olhares. O Raul lá atrás ficava só lendo jornais vendo a gente jogar, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Conquistamos o mundo e a gente treinava para isso. Mas mesmo assim, nossa consciência e confiança era tão grande que chegamos lá e demos aquele chocolate nos ingleses — disse o jogador.



Considerado um dos maiores centroavantes da história do Flamengo, Nunes conquistou dois Brasileiro, uma Libertadores, um Mundial e dois Cariocas com a camisa rubro-negra. Com 99 gols pelo clube, ele foi ultrapassado recentemente por Gabigol, que chegou a 101 na vitória por 4 a 0 sobre o São Paulo, no último domingo (14).