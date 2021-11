Luto - Reprodução

Luto Reprodução

Publicado 15/11/2021 21:45

Rio - Ex-presidente do Flamengo, Gilberto Cardoso Filho morreu aos 82 anos, nesta segunda-feira (15), vítima da covid-19. Gilbertinho, como era conhecido, comandou o clube entre 1889 e 1990 e também em 2002, interinamente, após impeachment de Edmundo Santos Silva.

A principal conquista da gestão de Gilbertinho foi a Copa do Brasil de 1990, a primeira da história do clube. Seu pai, Gilberto Cardoso, também foi presidente do Flamengo de 1951 a 1955 e conquistou o segundo Tricampeonato Carioca rubro-negro, em 1953, 1954 e 1955.

Pelo Twitter, o atual vice-presidente de futebol Marcos Braz lamentou o falecimento de Gilberto.