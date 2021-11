Troféu do Campeonato Brasileiro - divulgação

Troféu do Campeonato Brasileirodivulgação

Publicado 15/11/2021 17:32

Rio - Com o futuro indefinido no Flamengo, o zagueiro Bruno Viana, de 26 anos, pode continuar no futebol brasileiro em 2022. De acordo com informações do jornal português "O Jogo", clubes da Série A desejam a contratação do atleta, que pertence ao Braga, clube de Portugal.

De acordo com informações da publicação, o Flamengo não deverá exercer a opção de compra no valor de 8 milhões de euros, cerca de R$ 52 milhões, para poder contar com atleta em definitivo. O contrato do defensor com o Rubro-Negro vai até o final do ano.

Bruno Viana chegou ao Flamengo no começo da temporada, quando Rogério Ceni era o técnico. Ele foi titular em 18 de seus 31 jogos com a camisa rubro-negra. De acordo com o portal, o Braga quer 8 milhões de euros para vender o defensor, o que em valores convertidos chega a R$ 52 milhões.

Revelado pelo Cruzeiro, Bruno Viana, de 26 anos, pouco atuou pela Raposa e foi logo vendido para o Olympiacos, da Grécia. Em 2018, acabou sendo contratado pelo Braga. Ficou no clube como titular até 2020, até que em 2021 decidiu aceitar proposta para voltar ao Brasil e defender o Flamengo.