Comentarista afirma: 'Ausência de Arrascaeta aumenta chances de Michael na final da Libertadores' - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Comentarista afirma: 'Ausência de Arrascaeta aumenta chances de Michael na final da Libertadores' Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 15/11/2021 15:38 | Atualizado 15/11/2021 15:40

Rio - O atacante Michael, do Flamengo, foi um destaques do Rubro-negro na vitória por 4 a 0 sobre o São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo. Na ocasião, o jogador marcou dois gols pela equipe rubro-negra. O jornalista Paulo Calçade, durante o "Sportcenter", da ESPN, projetou a final da Libertadores.

"Essa é a dúvida da cabeça do Renato. Coloca o Michael que está voando ou coloca o Arrascaeta que tem qualidade de passe, quebras as linhas e com a sua técnica entrega uma série de coisas?. O que podemos afirmar é que quanto mais demora a volta do Arrascaeta, mais cresce a condição do Michael, porque é o seguinte. É melhor ter os 100% ou 60%?", disse o jornalista Paulo Calçade no 'Sportcenter'.

O Rubro-negro enfrenta o Palmeiras, às 17h, no Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, no dia 27 de novembro, pela final da Libertadores.